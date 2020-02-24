Keban'da "Badem'e dair her şey" çalıştayı başladı

24.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:18

Keban'da "Badem'e dair her şey" çalıştayı düzenlendi.

Keban Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, son 4 yılda ilçe genelinde üreticilere 47 bin badem fidanı dağıttıklarını belirterek, badem bahçelerinin 4 bin 500 dönüme ulaştığını söyledi.

Gaziantep Fıstık Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Ajlan Yılmaz, badem yetiştiriciliği ve budanması konusunda üreticileri bilgilendirdi.

Çalıştaya Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebu Bekir İkinci de katıldı.

Kaynak: AA