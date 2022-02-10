Koyunun can çekiştiğini gördü, hemen yardımına koştu! 8 ayaklı kuzusu ölünce gözyaşlarını tutamadı - Haberler
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Koyunun can çekiştiğini gördü, hemen yardımına koştu! 8 ayaklı kuzusu ölünce gözyaşlarını tutamadı

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Koyunun can çekiştiğini gördü, hemen yardımına koştu! 8 ayaklı kuzusu ölünce gözyaşlarını tutamadı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 8 ayaklı doğan kuzu öldü.

DENİZLİ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde 8 ayaklı doğan kuzu öldü.
İlçenin Denizli Köyü Sarımağara mevkisinde hayvancılık yapan Rıfat Özdemir'e ait koyunlardan biri doğum yaptı.
8 ayaklı doğan kuzu, doğumdan kısa süre sonra öldü.
Özdemir, gazetecilere, kuzuyu ilk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, dünyaya gelen kuzunun kısa süre sonra öldüğünü söyledi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Denizli, Elazığ, Doğum, Ölü, Güncel, Haberler

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