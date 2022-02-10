Koyunun can çekiştiğini gördü, hemen yardımına koştu! 8 ayaklı kuzusu ölünce gözyaşlarını tutamadı
AA, Pirhasan Doğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde 8 ayaklı doğan kuzu öldü.
DENİZLİ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde 8 ayaklı doğan kuzu öldü.
İlçenin Denizli Köyü Sarımağara mevkisinde hayvancılık yapan Rıfat Özdemir'e ait koyunlardan biri doğum yaptı.
8 ayaklı doğan kuzu, doğumdan kısa süre sonra öldü.
Özdemir, gazetecilere, kuzuyu ilk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, dünyaya gelen kuzunun kısa süre sonra öldüğünü söyledi.
AA / Pirhasan Doğan - Güncel