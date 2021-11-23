Keban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğretmenler ve öğrencilerin şiir okuduğu programda Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri Öğretmenler günü oratoryo gösterisi sundu.

Öğrenciler daha sonra "Atatürk'ün öğretmenlere hitabı"nı okudu.

Müzik öğretmeni Esra Nur Erhan yönetimindeki öğrencilerden oluşan koro şarkılar seslendirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Keban Kaymakamlığına vekaleten bakan Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa, Keban Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan tarafından hediyeleri verildi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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