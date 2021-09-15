Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler verdi - Haberler
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Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler verdi

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler verdi

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, boks şampiyonasında üçüncülük elde eden sporcu Gökhan Ersin Uluağaç'ı çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, boks şampiyonasında üçüncülük elde eden sporcu Gökhan Ersin Uluağaç'ı çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Elazığ'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda başarı sağlayan Uluağaç ile makamında görüşen Atlı, sporcuyu tebrik etti.

Görüşmede Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, antrenör Hamza Kendircioğlu ve Mehmet Demirbağ da yer aldı.

Atlı Uluağaç'a plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Daha sona Kaymakam Hasan Akbulut da Uluağaç ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, antrenör Hamza Kendircioğlu ve Mehmet Demirbağ'ı makamında kabul etti.

Akbulut, sporcuyu çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler verdi - Haberler
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