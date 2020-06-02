Kdz. Ereğli Adliyesi önlemleri alarak çalışmaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kdz. Ereğli Adliyesi önlemleri alarak çalışmaya başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Adliye Sarayı'nda tüm birimler Korona Virüs salgını ile ilgili olarak tüm önlemlerini alarak hizmet vermeye başladı.

Kdz. Ereğli Adliyesi önlemleri alarak çalışmaya başladı
02.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:33

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Adliye Sarayı'nda tüm birimler Korona Virüs salgını ile ilgili olarak tüm önlemlerini alarak hizmet vermeye başladı.

Kdz. Ereğli Adliye Sarayı Korona Virüs salgını sonrasında girilen normalleşme süresinde gerekli önlemleri alarak yeniden hizmete başladı. Adliye girişinden itibaren uyulması gereken kurallarla ilgili olarak çalışmaların tamamlandığı gözlendi. Adliye girişinde hazırlanan yazılar giriş kapısına asılırken, adliyeye gelen vatandaşlar ve görevliler sosyal mesafe kurallarına uyarak girişlerini gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlar adliyede görevli polis memurları tarafından ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten sonra gidecekleri bölümlere yönlendiriliyorlar.

Özellikle Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Ön Bürolarına adliye dışından ulaşma imkanının sağlanması ile bina içerisindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Adliye içerisinde muhtelif yerlerde; zeminde, mahkeme salonlarında, asansörlerde ve oturma gruplarında sosyal mesafe kuralları ile ilgili uyarıların bulunduğu ve çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Mahkeme ön büroları başta olmak üzere çalışan personellerin maske ve yüz siperliği ile çalışmalarına devam ettikleri, adliye girişinden itibaren mahkeme salonları, icra müdürlükleri ve diğer bölümlere dezenfektan yerleştirildiğinin de ifade edildiği açıklamada "Ereğli Adliye Sarayı olarak Pandemi döneminde yeni normale dönüş kapsamında çalışmamızı tamamladık. İdari izinli personel harici tam kadro çalışmaya başladık. 1 Haziran'dan itibaren de vatandaşlarımızın binaya girişlerini sağlıyoruz. Sosyal mesafe, dezenfekte ve hijyen kuralları harfiyen uygulanmaktadır. Özellikle vatandaşlarımızın mahkemeler ön bürodaki birçok işlemini adliye içerisine girmeden de yapmalarını sağlamak adına gerekli düzenlemeyi yaptık. Zorlu sürecin yaşandığı bu günlerde vatandaşlarımızın da gerekli kurallara uyarak işlemlerini yapmalarını istiyoruz." denildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Haber
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı Haber
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Fatih Terim, sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajı paylaştı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kdz. Ereğli Adliyesi önlemleri alarak çalışmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 20:33:55. #1.15#
title