KDV Düzenlemesi Sektörün Gelişimine Olumlu Katkı Sağladı

Eylül ayının sonunda sona ermesi beklenen KDV indiriminin uzatılması konusunda tüm paydaşlar hemfikir. Düzenleme sayesinde sektörün marka bazlı yüzde 15 ila yüzde 70 oranında büyüme kaydettiğinin farkındalığıyla MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın, "Bu gelişimin devamı, sektörünün sürdürülebilir büyümesini destekleyeceği gibi ülke ekonomisine de pozitif yönde yansıyacaktır" dedi.

"DÜZENLEME SAYESİNDE TÜKETİCİLER MARKALI MOBİLYALARI TERCİH ETTİ"

KDV indirimi sayesinde sektörün gözle görülür bir şekilde büyüme kaydettiğini belirten Öztaşkın, bu sayede sektörün en önemli sorunlarından biri olan kayıt dışılığın önüne geçildiğinin de altını çizdi. Devletin yoğun olarak çalıştığı 'ek istihdam' konusuna da mobilya sektörünün KDV indirimi sayesinde yoğun olarak destek verdiğini belirten Öztaşkın, sektörün 2 vardiya sisteminden 3 vardiya sistemine geçtiğini belirtti. Bu bakış açısıyla indirimin uzatılmasının sektöre pozitif katkı sağlayacağına olan inançlarının tam olduğunu belirten Öztaşkın, "Bu gelişimin devamı, sektörünün sürdürülebilir büyümesini destekleyeceği gibi ülke ekonomisine de pozitif yönde yansıyacaktır. Sektörün yüzde 80'nini oluşturan markalı mobilya satıcıları, bu büyüyen satış rakamlarından oldukça memnun. Çünkü tüketiciler de artık markalı mobilyaları tercih etmeye başladı. Ayrıca düzenlemenin evlilik sezonuna ve baharın ilk aylarına gelmesiyle, vatandaşlar yeni mobilyalar aldı. Tüm bu bileşenleri aynı fotoğrafta gördüğümüzde sektörün yüzde 75'ini aynı çatı altında buluşturan bir kurum olarak, markalarımızla yaptığımız istişareler sonucu sektörümüzün gözle görülür bir büyüme yaşadığını söylesek yanılmayız. Bu düzenlemelerle birlikte 2017 yılının sektörümüzün yılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, bu karar sonucunda da karlılık problemi çeken sektörün yüzde 85'inin kayıt altına girmesini bekliyoruz. Kısacası sektörümüzde yılsonunda marka bazlı yüzde 15 ila yüzde 70 arasında bir büyüme yaşanmasını öngörüyoruz" dedi.