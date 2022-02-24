KDV beyannamesi nedir? Ne zaman verilir?

Vergi mükelleflerinin belirli zamanlarda kazandıkları gelirlerinden ne kadar vergi vermeleri gerektiğini beyan etmesi zorunludur. Yapılan bu işlem ile vergi kaçakçılığının da önüne geçilmiş olur. Peki, KDV beyannamesi nedir? KDV beyannamesi ne zaman verilir? İşte detaylar…

KDV BEYANNAMESİ NEDİR?

KDV Beyannamesi, genellikle vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilmektedir. Vergi beyannamelerinde başlıca mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer alır.

KDV BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

KDV beyannamesi, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın bildirisine göre her ayın 24'ünde verilmektedir.

KDV BEYANNAMESİ NASIL DÜZENLENİR?

Gelirler İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'ndeki bilgilere göre beyanname düzenlemek için gerekli programlar bulunmaktadır. Beyanname düzenleme programını buraya tıklayarak indirebilir, KDV beyannamenizi düzenleyebilirsiniz.

Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numaranız ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebileceğiniz işyeri sicil numaralarını Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi'nde "Mükellef İşlemleri" modülünde "Mükellef Dosyası" altında yer alan "SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri" bölümünden kontrol edebilirsiniz. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.

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