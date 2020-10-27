Terör örgütü PKK'nın kanlı faaliyetleri, IKBY halkı için tehdit oluşturuyor
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Terör örgütü PKK'nın kanlı faaliyetleri, IKBY halkı için tehdit oluşturuyor

27.10.2020 22:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 00:33
Terör örgütü PKK'nın kanlı faaliyetleri, IKBY halkı için tehdit oluşturuyor

Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi, terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde memurları öldürdüğünü ve bölgedeki yıkıcı faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) varlığını sert şekilde eleştirdi.

Terör örgütü PKK'nın IKBY ile rekabet içine girdiğine, halkın yaşamı ve bölgenin çıkarları için tehlike oluşturduğuna dikkati çeken Muhammed, "PKK, uzun yıllardır haraç alarak ve halkın mallarına el koyarak yüzlerce köyün inşasını ve sivil halkın bölgelerine dönmesini engelliyor." ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ, MEMURLARI ÖLDÜRÜYOR

Muhammed, örgütün eylemlerinin bedelini IKBY halkının ödediğine işaret ederek, PKK'nın IKBY'deki memurları öldürdüğünü ve faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

IKBY'DE 515 KÖY, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN İŞGALİNDE

KDP, Mart 2017'de paylaştığı bir veride PKK'nın Duhok'ta 304, Erbil'de 177, Süleymaniye'de 34 olmak üzere toplam 515 köyü işgal ettiğini bildirmişti.

KÖYLÜLERE İZİN VERİLMİYOR

PKK'nın söz konusu köyleri yaklaşık 29 yıldır üs olarak kullandığı ve köy sakinlerinin bölgelerine dönüşüne izin vermediği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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