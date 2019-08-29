KDK, vatandaşların atanma sorununu çözdü

29.08.2019 10:38

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Hakkari Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü'ne sözleşmeli büro personeli olarak atanmaya hak kazanan, ancak 8 aydır göreve başlayamayan bir vatandaşın sorununu çözerek göreve başlamasını sağladı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü'ne bağlı Hakkari Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü'ne 2018'de sözleşmeli büro personeli olarak atanmaya hak kazanan ve kurum tarafından istenen evrakları tamamlayarak teslim etmesine rağmen, göreve başlayamayan bir vatandaş, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, Hakkari İŞKUR İl Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı ile görüşerek, konunun çözümü için çalışma başlattı.

Yapılan görüşmeler neticesinde, başvuranın bir süredir devam eden güvenlik soruşturması hızlandırılarak sonuca ulaşıldı ve 8 aydır bekleyen vatandaşın görevine başlaması sağlandı.

Öte yandan, KDK'ye atamayla ilgili bir talep de İzmir'den geldi. İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı taşra teşkilat birimlerinde çalışmak üzere diş protez ön lisans mezunu olarak başvuru yapan kişi, mülakatı asil olarak kazanıp İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne istenen gerekli evrakı teslim etti.

Arşiv ve güvenlik soruşturma süresinin dolmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'nde adının yer almadığını belirten vatandaş, atamasının yapılması için KDK'ye başvurdu.

KDK'nin başvurucunun şikayetini inceleyip Sağlık Bakanlığı ile görüşmesi sonucunda söz konusu kişi, Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği'nde görevlendirilerek çalışmaya başladı.

Kaynak: AA