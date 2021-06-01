KÇÖ yattı mı? KÇÖ ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olan KÇÖ yattı mı? KÇÖ ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olan KÇÖ yattı mı? KÇÖ ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?

KÇÖ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

KÇÖ NE ZAMAN YATACAK?

30 Haziran tarihine uzatılan kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.