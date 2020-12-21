Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı
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Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

21.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:41

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Almanya Geilenkirchen'den kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.

-İHA-

Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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