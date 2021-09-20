KBB Sonbahar Kupası finalinin birincisi; Altuğ Altay

Biniciliğin en önemli branşlarından biri olan engel atlama heyecanı ikinci gününde Gebze'de devam etti. Gebze Cumaköy'deki Atlı Spor Kulübü Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Kupası Engel Atlama Yarışmalarında 6 kategoride ödüller sahibini buldu. Baraj yarışması ile birincinin Altuğ Altay'ın olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Kupası finalinde heyecanlı dakikalar yaşandı.

İKİNCİ GÜNÜN İLK KOŞUSU: DİLOVASI BELEDİYESİ KUPASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Kupası Engel Atlama Yarışmalarında ikinci gün Dilovası Belediyesi Kupası ile başladı.

6 KOŞU YAPILDI

Güzel bir atmosferde büyük heyecanın yaşandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Kupası Engel Atlama Yarışmalarının ikinci günü tamamlandı. 100 sporcunun katıldığı yarışmalarda 6 koşu gerçekleştirildi.

DİLOVASI BELEDİYESİ KUPASI

Dilovası Belediyesi Kupası koşusunda 70 cm atlamada Preshles isimli atıyla Mina Ekşioğlu birinci, Mostara Van Galgen isimli atıyla Selinay Demir ve Angorobeyi isimli atıyla Ezgi Günel üçüncü oldu.

GEBZE TİCARET ODASI KUPASI

Gebze Ticaret Odası Kupası koşusunda 80 cm atlamada Rippl-Ronai isimli atıyla Ayşe Sude Kocaağa birinci, Mostara Van Galgen isimli atıyla Selinay Demir ikinci ve Preshles isimli atıyla Mina Ekşioğlu üçüncü oldu.

DARICA BELEDİYESİ KUPASI

Darıca Belediyesi Kupası koşusunda 95 cm atlamada yeni binicilerden Banff isimli atıyla Mustafa Aslan birinci, Anyo P isimli atıyla Lidya Torlak ikinci ve Kabala isimli atıyla Ferhat Acat üçüncü oldu. Yetişkin binicilerde Cassandra isimli atıyla Zeynep Ayşe Erdoğan birinci, Lord Darcy atıyla Murat Güngör ikinci ve Omo isimli atıyla Murat Güngör üçüncü oldu.

DERİNCE BELEDİYESİ KUPASI

Derince Belediyesi Kupası 110 cm atlamada Omo isimli isimli atıyla Murat Güngör birinci, Skassina Des Aucels isimli atıyla Zeynep Ayşe Erdoğan ikinci ve Lucky Luke isimli atıyla Cüneyt Alkuzu üçüncü oldu.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ KUPASI

Çayırova Belediyesi Kupası 120 cm atlamada Lucky Luke isimli atıyla Cüney Alkuzu birinci, Staedtebahn's Candice Queen isimli atıyla Cüneyt Alkuzu ikinci ve İriano Van Klapscheut isimli atıyla Altuğ Altay üçüncü oldu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SONBAHAR KUPASI FİNALİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Kupası ikinci ayağı 130 cm atlamada Staedtebahn's Candice Queen isimli atıyla Cüneyt Alkuzu ve İriano Van Klapscheut isimli atıyla Altuğ Altay yarışması eşit sonuçlandı. Eşit sonuçlanmasından dolayı yapılan baraj yarışmasında Irıano Van Kalpscheut isimli atıyla Altuğ Altay birinci, Staedtebahn's Candice Queen isimli atıyla Cüney Alkuzu ikinci oldu.

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