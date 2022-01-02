Kazmayı toprağa saplayıp geri çekemeyen arkeologlar, mezarlıkta servet değerinde yüzük buldu - Haberler
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Kazmayı toprağa saplayıp geri çekemeyen arkeologlar, mezarlıkta servet değerinde yüzük buldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Polonya'nın Pomeranya bölgesinde kazı gerçekleştiren arkeologlar, kazmalarının saplandığı bölgeyi daha şiddetli kazmaya başladı. Mezarlığın içerisinden çıkan 2 kehribar yüzük ve diğer değerli eşyalar heyecan yarattı. Mezar sahibinin dönemin ünlü isimlerinden biri olduğu düşünülüyor

Arkeoloji alanındaki bilim insanları, dünyanın çeşitli yerlerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Polonya'nın Pomeranya bölgesindeki Ostrowite köyünde gerçekleştirilen kazıdan çıkanlar, heyecan yarattı.

Arkeologlar, uzun süren çalışmalarının ardından mezarlık olduğu tahmin edilen bölgeyi kazmaya başladı. Kazmaları ilk başta yoğun çamur nedeniyle zorlanan arkeologlar, daha sonra kemiklere ulaştı.

Kazmayı toprağa saplayıp geri çekemeyen arkeologlar, mezarlıkta servet değerinde yüzük buldu

Araştırmacılar, kemiklerin etrafında gördükleri değerli eşyalar nedeniyle büyük sevinç yaşadı. İlk belirlemelere göre mezardan servet değerinde 2 kehribar yüzük, bronz kase parçası ve demir bıçak buldu.

Arkeologlar, mezardaki kişi hakkında yaptıkları ilk çıkarımlarda, kehribar yüzükler nedeniyle ölen kişinin zengin biri olduğuna işaret etti. Ayrıca gömülme ritüellerinin de dönemin şartlarına uyduğu belirtildi. Bölgedeki araştırmanın daha büyük verilere ışık tutması bekleniyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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