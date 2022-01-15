Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri paha biçilemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı - Haberler
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Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri paha biçilemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı

Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri paha biçilemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Kuzeydoğu Almanya'da gönüllü olarak kazı gerçekleştiren Marjanko Pilekic, kazmasının son darbesiyle havalara uçtu. Pilekic, topraktan 2 bin yıl önceye ait olduğu belirlenen çok sayıda altın çıkardı. Altınların değerinin çok büyük olduğu ve henüz parasal karşılığının belirlenemediği belirtildi.

Almanya'da gönüllü olarak kazı ve arkeoloji faaliyetleri yürüten Marjanko Pilekic isimli bilim insanı, Brandenburg şehrinde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında çok önemli bir keşfe imza attı.

Toprağı kazmaya başladıktan bir süre sonra gördüğü manzara karşısında büyük bir sevinç yaşayan Pilekic, geçmişi 2 bin yıl önceye kadar dayandığı tahmin edilen 41 adet altın kupa buldu.

Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri paha biçilemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı

Pilekic, altınları topraktan çıkardıktan sonra yetkililerle iletişime geçti. Tarihi eser niteliğinde olan altınların maddi değerinin çok büyük olduğu ancak henüz altınlara değer biçilemediği bilgisi verildi.

Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri paha biçilemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı

Diğer yandan kupaların, Alman inancına göre tasarlandığı öğrenildi. Buna göre Almanya'da gökkuşağının yere değdiği yerde kupa görünümlü bir şeklin oluştuğuna inanılıyor. Altınlar da bu şekli tasvir ediyor.

Marjanko Pilekic'in altınları, sahibinden kazı için izin aldığı bir arazide bulduğu aktarıldı. Önce 10 altın bulan gönüllü arkeolog, daha sonra kazıya devam ederek 31 altın daha buldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan fışkıranlar yüzünden yetkilileri aradı

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