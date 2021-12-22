Kazıyı yapan bilim insanları önce kuşa benzetti ama gerçek bambaşka çıktı! Yumurtadan çıkarken donup kalmış
Çin'in güneyinde en az 66 milyon yıllık 'dinozor embriyosu' bulundu. Kazıyı yapan bilim insanları tarafından önce kuşa benzetilen embriyonun daha sonra dinozor embriyosu olduğu belirlendi. Fosil üzerindeki araştırmalar sürüyor.
Çin'deki kazılar sırasında gün yüzüne çıkarılan 'dinozor embriyosu' büyük şaşkınlık yarattı. Bilim insanları tarafından önce kuş zannedilen embriyonun daha sonra dinozor embriyosu olduğu belirtildi.
"Bebek Yingliang" adı verilen dinozor fosili, Çin'in Ganzhou kentinde bulundu. Birmingham Üniversitesi araştırmacısı Fion Waisum Ma, verdiği demeçte, "Tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş dinozor embriyolarından biri" ifadesini kullandı.
Ma ve meslektaşları, Bebek Yingliang'ı, ayakları iki yanda ve arkası kıvrılmış halde buldu. Bunun, daha önce dinozorlarda rastlanmayan ve modern kuşlara benzeyen bir duruş olduğuna dikkat çekildi. İlk bilgilere göre araştırmacılar, dinozor fosilinin 66 ila 72 milyon yıllık olabileceğini bildirdi.
Bebek Yingliang adındaki dinozor yavrusu kıvrık halde dursa da toplam uzunluğunun kuyruğu dahil 27 santimetre olduğu tahmin ediliyor. Fosil 17 santimetrelik bir yumurtanın içinde yer alıyor. Eğer Yingliang yaşasaydı 2-3 metre boyuna ulaşabilirdi.
Araştırmacılar gelişmiş görüntüleme teknikleri sayesinde dinozor yavrusunu incelemeyi sürdürecek.Bilim insanı Fion Waisum Ma, "Bu dinozor embriyosu ile tavuk embriyosunun, yumurta içinde benzer duruş alarak, yumurtadan çıkış öncesinde benzer davranışlar gösterdiğini görmek ilginç" diye ekledi.
Araştırma ekibi üyesi Edinburgh Üniversitesi'nden Steve Brusatte, bu küçük, doğum öncesi dönemdeki dinozorun, yumurta içinde kıvrılmış bir kuş yavrusuna benzediğini ve "günümüzdeki kuşların birçok özelliğinin ilk olarak dinozor atalarından evirildiğine yönelik yeni kanıtlar" sunduğunu söyledi.
Dinozor embriyoları, en nadir bulunan fosiller arasında yer alıyor. Araştırmanın eş yazarlarından olan Çin Yer Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Xing Lida, araştırmada ulaşılan varsayıma yönelik daha fazla test yapılabilmesi için daha fazla embriyo fosilinin keşfedilmesi gerektiğini dile getirdi.
Xinhua - Son Dakika Haberleri