Kazımkarabekir Kaymakamı Çıkrık sokak hayvanlarına yem bıraktı

KAZIMKARABEKİR, KARAMAN (AA) - Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, kar yağışının ardından sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Çıkrık, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğukların hakim olduğu ilçe merkezi ve köylerde, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından beslenme alanları oluşturulduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde beslenme sorunu yaşamamaları için teyakkuzda olduklarını aktaran Çıkrık, "Sokak hayvanları için ilçe merkez ve köylerimizde beslenme noktaları oluşturarak, mama bıraktık. Sokak hayvanlarının ve yaban hayatının beslenme sorunu yaşamaması için bütün imkanlarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.