Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 14. yılında Artvin'in Hopa ilçesindeki anıt mezarı başında anıldı.

Kazım Koyuncu, ölümünün 14. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Koyuncu için ilçeye bağlı Yeşilköy köyündeki anıtı başında düzenlenen anma törenine; annesi Hüsniye Koyuncu, kardeşleri Canan Erdem, Hüseyin, Orhan, Oğuz ve Niyazi Koyuncu, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Koyuncu için saygı duruşuyla başlayan tören, vatandaşların Koyuncu'yla ilgili duygularını dile getiren konuşmalarıyla devam etti.

Burada konuşan Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, merhum Kazım Koyuncu'nun Hopa'nın çok değerli bir evladı oluğunu ifade ederek, "Hopa bu değerli evladı Kazım'dan ayrılalı 14 yıl oldu. Ölümünü dün gibi hatırlıyorum. Kazım, Hopa sokaklarında halen anılıyor, yaşatılıyor. Bugün Hopa Belediyesinden şarkıları anons edildiği gibi. Bizler Kazım'ı asla unutmayacağız. Hopa hak, hukuk, adalet direnişinde dik duruşuyla bilinen bir kenttir. Kazım Koyuncu da tüm ülkede dik duruşuyla bilinen bir kardeşimizdir. Ben Kazım'a Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kazım Koyuncu'nun abisi Hüseyin Koyuncu da kardeşinin vefatının 14. yıl dönümündeki anma etkinliklerine gelen herkese teşekkür etti.

Yıllar geçse de Kazım Koyuncu'ya ölen özlemin azalmadığını, aksine çığ gibi büyüdüğünü kaydeden Koyuncu, "Sevenleri her yıl Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyor. Bizim acımızı paylaşıyor. Onu anmak, sevenleriyle bir arada olmak bizi onurlandırıyor" dedi.

Anma törenindeki konuşmalardan sonra vatandaşlar kabri ziyaret ederek burada Kazım Koyuncu adına açılan deftere duygu düşüncelerini yazıp, mezar başında fotoğraf çektirerek dua etti. Hopaspor taraftar grubu da mezar başında takımlarının atkısını açarak, anma etkinliğine katıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA