Kazım Karabekir vefatının 74. yılında Kars'ta anıldı - Haberler
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Kazım Karabekir vefatının 74. yılında Kars'ta anıldı

Kazım Karabekir vefatının 74. yılında Kars'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesinin kırılma noktasına adını yazdıran, Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 74. yılında Kars'ta anıldı.

KARS (AA) - Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesinin kırılma noktasına adını yazdıran, Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 74. yılında Kars'ta anıldı.

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Murat Şenel, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, şiir dinletisi ve "Kazım Karabekir Paşa" konulu söyleşi yapıldı.

Anma programı, Evliya Camisi'nde mevlit okunmasıyla sona erecek.

AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri

Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Türkiye, Kars, Güncel, Haber

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