Kazı çalışması sırasında bulunan 'top mermisi' imha edildi
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Kazı çalışması sırasında bulunan 'top mermisi' imha edildi

28.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:19
Kazı çalışması sırasında bulunan 'top mermisi' imha edildi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, organize sanayi bölgesinde yapılan kazı çalışması sırasında patlamamış top mermisi bulundu.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, organize sanayi bölgesinde yapılan kazı çalışması sırasında patlamamış top mermisi bulundu. Top mermisi, fünye ile patlatılarak imha edildi.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Kısım Aras Caddesi'nde yol inşaatı için devam eden kazı çalışmaları sırasında patlamamış bir top mermisi bulundu. Top mermisini görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri önlem alırken, top mermisi ve kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulunuldu. Top mermisi yapılan incelemelerin ardından, çevre güvenliğinin alınmasıyla kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.

 

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Kazı çalışması sırasında bulunan 'top mermisi' imha edildi
Kazı çalışması sırasında bulunan 'top mermisi' imha edildi
Kazı çalışması sırasında bulunan 'top mermisi' imha edildi
Kazı çalışması sırasında bulunan 'top mermisi' imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cihan TEKER

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