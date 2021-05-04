Kazdığı çukura düşen kişi, 2,5 saatte kurtarıldı
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Kazdığı çukura düşen kişi, 2,5 saatte kurtarıldı

Kazdığı çukura düşen kişi, 2,5 saatte kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde çukur kazısı sırasında toprağın çökmesi sonucu 2,5 metrelik yarığın içinde düşerek sıkışan Salih Baldağ (37), itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde çukur kazısı sırasında toprağın çökmesi sonucu 2,5 metrelik yarığın içinde düşerek sıkışan Salih Baldağ (37), itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksel Apartmanı'nın bahçesindeki su kaçağını bulmak isteyen Salih Baldağ (37), bahçede kazı yaptığı sırada, toprak çöktü. Baldağ, çökme neticesi oluşan yaklaşık 2,5 metrelik yarığın içerisine düştü.

Sıkışıp kalan Baldağ'ı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralanan Baldağ'ı zarar görmeden kurtarmak için çukurun etrafında titizlikle çalıştı. Baldağ, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. 

Salih Baldağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Belinde zedelenme olduğu belirlenen Baldağ'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 


Kazdığı çukura düşen kişi, 2,5 saatte kurtarıldı
Kazdığı çukura düşen kişi, 2,5 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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