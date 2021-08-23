Kazdağları'nda orman yangını (3)
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Kazdağları'nda orman yangını (3)

Kazdağları'nda orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOREdremit ilçesinin kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında, Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Edremit ilçesinin kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında, Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye çevre illerden de takviye arazözler gelmeye devam ediyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Edremit ilçesine bağlı Kavurmacılar Mahallesi sınırlarında aynı zamanda Kazdağı Milli Parkı içerisinde bu sabah saatlerinde sarp bir arazide, bir vadide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale gerçekleştirdik. Tüm ekiplerimizle birlikte karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Böyle ulaşımın zor olduğu bölgelere helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 09.18'de alınan ihbar üzerine 09.36 gibi 18 dakikalık bir sürede ilk helikopter müdahale ederek, söndürme faaliyeti gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafında yapılan organizasyon çerçevesinde şu an itibariyle çevre illerden 8 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale devam ediyor. Aynı zamanda 30 civarı tanker, arazöz ve su ikmal araçlarımız ve 140 personelimizle karadan müdahale de başlamış durumda. Kazdağları ülkemize mal olmuş en önemli orman alanlarımızdan biri. Buradaki müdahalelerle en seri şekilde söndürme faaliyetimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Gerekli takviye unsurlarımızla birlikte hazır şekilde bekliyoruz. İnşallah yapılan müdahaleler bir an önce olumlu şekilde sonuç verir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak su ikmal araçlarıyla bekliyoruz. Yangının çıktığı nokta, Milli Park'ın ortasında, güzel bir vadide. İnşallah havadan ve karadan yapılan müdahale ile günün sonuna kadar muvaffak oluruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık

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