-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı

TOKAT - Tokat'ta dereye uçan otomobil sürücüsüne yardım etmek isteyen kişi, dereye atlamak isterken düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Behzat Bulvarı Şeyh-i Şirvani kavşağında meydana geldi. Mustafa Ö. idaresindeki 58 ES 634 plakalı Renault Broadway marka otomobile Musa D. idaresindeki servis aracı çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 58 ES 634 plakalı otomobil korkuluklara çarparak dereye uçtu. Yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobil ters döndü. Su seviyesinin az olduğu derede araç içinde mahsur kalan sürücüye vatandaşlar yardım etti. Yardım etmek için dereye atlamaya kalkan bir kişi düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yardıma koşan vatandaş kanlar içinde kaldı. Yaralılar itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralı 2 kişi Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.