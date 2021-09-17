-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı Tokat'ta dereye uçan otomobil sürücüsüne yardım etmek isteyen kişi, dereye atlamak isterken düşerek yaralandı.

-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı

TOKAT - Tokat'ta dereye uçan otomobil sürücüsüne yardım etmek isteyen kişi, dereye atlamak isterken düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Behzat Bulvarı Şeyh-i Şirvani kavşağında meydana geldi. Mustafa Ö. idaresindeki 58 ES 634 plakalı Renault Broadway marka otomobile Musa D. idaresindeki servis aracı çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 58 ES 634 plakalı otomobil korkuluklara çarparak dereye uçtu. Yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobil ters döndü. Su seviyesinin az olduğu derede araç içinde mahsur kalan sürücüye vatandaşlar yardım etti. Yardım etmek için dereye atlamaya kalkan bir kişi düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yardıma koşan vatandaş kanlar içinde kaldı. Yaralılar itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralı 2 kişi Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı

-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı

-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı

-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı

-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı

-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı

-Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı! Sürücü yaşam mücadelesi veriyor

Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı! Sürücü yaşam mücadelesi veriyor

 Çok acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı

Çok acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı

 Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Eser Yenenler Beren Saat Düm Tek Tek
Spor Okan Buruk Mustafa Şentop Halis Özkahya Rıza Çalımbay Ali Koç Yevgeniy Ziniçev
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Kemal Kılıçdaroğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: -Kazazedeye yardım etmek isterken kendisi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:33:12. #1.11#