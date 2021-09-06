KAZAYI GÖRÜP DURAN SÜRÜCÜNÜN CİPİNE OTOMOBİL ÇARPTI 7 YARALI
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KAZAYI GÖRÜP DURAN SÜRÜCÜNÜN CİPİNE OTOMOBİL ÇARPTI 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

DÜZCE'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Bu sırada sürücüsünün kazayı fark edip durduğu cipe de arkadan gelen otomobil çarptı. Her iki kazada yaralanan 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kaza, 02.00 sıralarında, merkeze bağlı Doğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. D-100 Karayolu Ankara yönünde giden Adem Aydın yönetimindeki 81 FD 337 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Aydın ile yanındaki Dilek, Salih ve Ertuğrul Aydın ile Melek Toprak yaralandı. Bir süre sonra aynı yöne giden Salih Aydın, kazayı fark edip yönetimindeki 81 BAA 566 plakalı ciple durdu. Arkadan gelen Mehmet İnceoğlu yönetimindeki 14 BD 575 plakalı otomobil de cipe çarptı. Kazada Aydın ile İnceoğlu da yaralandı.

İhbar üzerine bölge sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZAYI GÖRÜP DURAN SÜRÜCÜNÜN CİPİNE OTOMOBİL ÇARPTI 7 YARALI
KAZAYI GÖRÜP DURAN SÜRÜCÜNÜN CİPİNE OTOMOBİL ÇARPTI 7 YARALI
KAZAYI GÖRÜP DURAN SÜRÜCÜNÜN CİPİNE OTOMOBİL ÇARPTI 7 YARALI
KAZAYI GÖRÜP DURAN SÜRÜCÜNÜN CİPİNE OTOMOBİL ÇARPTI 7 YARALI
KAZAYI GÖRÜP DURAN SÜRÜCÜNÜN CİPİNE OTOMOBİL ÇARPTI 7 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAZAYI GÖRÜP DURAN SÜRÜCÜNÜN CİPİNE OTOMOBİL ÇARPTI 7 YARALI - Haberler
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