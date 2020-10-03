Kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü kalp krizine yenik düştü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü aracının önünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Orman Çiftliği mevkiinde İstanbul yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DC 7233 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü Ali Sefa Ütkür, önünde devam eden 59 KS 960 plakalı M.Ç.'nin idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

İKİ SÜRÜCÜDE YARA ALMADAN KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, her iki aracın sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hemen sonra otomobil sürücüsü Ali Sefa Ütkür fenalaştı.

KAZADAN ETKİLENEN ADAM KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Fenalaşan sürücü 73 yaşındaki Ali Sefa Ütkür, kaza geçirdiği aracının önünde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ali Sefa Ütkür'ün kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cesedi gerekli incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilirken, her iki aracın yoldan çekilmesi ile trafik normal döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ