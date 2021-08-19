Kazara Aşk yok mu, neden yok? Bugün 19 Ağustos Perşembe Kazara Aşk yeni bölümü olmayacak mı?

Star TV'nin beğenilen dizisi Kazara Aşk bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Kazara Aşk yok mu, neden TV'de yok? Kazara Aşk ne zaman başlayacak? Kazara Aşk yeni bölümü bugün yok mu? gibi soruların cevaplarını merak etti. Bugün temsilcimizin Avrupa maçı olduğu için Star TV'de Kazara Aşk yeni bölümü olmayacak. Peki, Kazara Aşk neden yok? Kazara Aşk yeni bölümü haftaya mı gelecek? Kazara Aşk yeni bölümü saat kaçta başlar? İşte tüm detaylar...

Bugün Star TV'de Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması olacaktır. Bundan dolayı dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Peki, Kazara Aşk yok mu, neden yok? 19 Ağustos Perşembe Kazara Aşk yeni bölümü olmayacak mı? Kazara Aşk yeni bölümü maçtan sonra mı yayınlanacak? Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak? Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kimler?

KAZARA AŞK NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Kazara Aşk normalde her hafta Perşembe günleri yayınlanmaktadır. Fakat bugün Avrupa maçı olduğundan ekranlara gelmeyecek.

KAZARA AŞK NEDEN YOK, NEDEN BAŞLAMADI?

19 Ağustos Perşembe günü bugün Star TV'de saat 20:00 'da Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması olacak. Bundan dolayı Kazara Aşk dizisinin yeni bölümü ekranlara gelemiyor. Fakat maçtan sonra Kazara Aşk tekrar bölümüyle saat 22:00 'da ekranlara gelecek.

Kazara Aşk, Twitter resmi hesaptan yapılan açıklama şöyle:

"Sevgili Kazara Aşk takipçileri,

Bu Perşembe yapılacak Randers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşması nedeniyle yeni bölümümüz 26 Ağustos Perşembe sizlerle

Haftaya görüşmek dileğiyle..."

Buna göre bugün Kazara Aşk dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya 26 Ağustos Perşembe günü yayınlanacaktır.

STAR TV 19 AĞUSTOS PERŞEMBE 2021 YAYIN AKIŞI

20:00 - Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması

22:00 - Kazara Aşk (Tekrar)

00:40 - Star Market

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekneyle açılarak kaybolan Dursun ve Tahsin'den sabah olmasına rağmen hala haber alınamıyordur. Şimal daha fazla eli kolu bağlı bekleyemeyeceğine karar verir. Civan'la bir tekne ayarlayarak onları aramak üzere yola çıkarlar. Fakat bu yolculuk hiç de düşündükleri gibi seyretmez. Dursun'ları bulmak bir yana kendi başlarını da derde sokarlar. Sonunda, Dursun ve Tahsin'in hiç beklenmedik bir yerde bulunmasıyla sular Şimal için durulsa da Civan için hala devam eden bir sorun vardır. Kenan'ın Esat'ın aslında nikah memuru olmadığını öğrendiğini ve tutuklanma haberlerinin kaydını Şimal'e gönderdiğini sanıyordur. Oysa Kenan'ın gönderdiği bambaşka videodur. Okan'ın sarhoş bir şekilde Civan'ın Şimal'le şirketi alabilmek için evlendiğini anlattığı bir video...

Kenan tehdidini bertaraf ettiğini sanan Civan, ilk planına döner; Şimal'i kendine aşık edecektir. Üstelik bu sefer adımlarını sağlam atacak, ne yapması gerektiği ile ilgili Şimal'in en yakın arkadaşı Aslı'dan yardım alacaktır. Civan bu kez işe yarıyor gibi görünen planını uygularken ortadan kalktı sandığı tehlikenin ona adım adım yaklaştığından habersizdir. Çünkü Okan'ın her şeyi anlattığı video, Şimal'in eline geçmek üzeredir. Civan bunu anlayıp Şimal'in gerçekleri öğrenmesini engellemeyi başarabilecek midir yoksa Şimal o videoyu izleyip Civan'ın kendinden sakladığı gerçekleri öğrenecek midir?

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ümit Kantarcılar - Civan

Sude Güler - Şimal

Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

Servet Pandur - Neval

Selin Işık - Nazlı

Sadi Celil Cengiz - Okan

Aycan Koptur - Vildan

Burak Tamdoğan - Dursun

Deniz Altan - Aslı

Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

Ali Haydar Çataltepe - Miraç

Öykü Candanadam - Emine

Çağdaş Tekin - Levent

Nermin Aslan - Demet

Nalan Örgüt - Meryem

Gizem Kandemir

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