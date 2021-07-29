Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 5. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahsin Bey'in emrivakisiyle balayına gitmek zorunda kalan Civan ve Şimal, depoda baygın halde bıraktıkları Nazlı ve Kenan'ı aileleri fark etmeden oradan çıkarmak zorundadır… Kenan ve Nazlı'nın ayılıp da gerçeği anlatması an meselesidir... Neyse ki Levent ve Aslı, olay çıkmadan onları depodan çıkarmayı başarır. Fakat bu sırada Aslı, ailelere Kenan'ın kim olduğu ile ilgili yepyeni bir yalan söylemek zorunda kalmıştır.

Depodan çıkan Nazlı ve Kenan, Civan ve Şimal'e tehditlerine devam etmektedir. Kenan'ı peşini bırakmaya ikna etmek, Şimal için duygusal açıdan epey zor olur. Civan ise, Nazlı'yı bütün gerçeği anlatarak ikna etmeye çalışır. Şimal'le şirket uğruna sahte bir evlilik yaptığını söyler. Şimal için yaptığı evlilik, sadece ailesi için yapılmış bir oyundan ötesi değildir... Nazlı bunları öğrenmesine rağmen Civan'la evli olduklarını herkese açıklamamak için bir şart koşar. Civan bunu Nazlı'ya ispat etmek için onun şartlarını yerine getirir. Fakat Nazlı'nın bu testi sırasında gelişen beklenmedik olaylar, Civan'ın Şimal'le evliliğinin, ailelerin gözünde bitme noktasına gelmesine neden olur. Civan'ın şirketin başına geçme hayalleri riske girerken, Okan'ınsa umutları artar. Ancak olanlardan dolayı çok kızgın olan Tahsin, sunduğu yeni şartla iki kardeşin işini daha da zora sokacaktır.