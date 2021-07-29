Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 5. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 5. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 5. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk 5. bölüm bugün var mı, Kazara Aşk son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk bölüm bugün mü, Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahsin Bey'in emrivakisiyle balayına gitmek zorunda kalan Civan ve Şimal, depoda baygın halde bıraktıkları Nazlı ve Kenan'ı aileleri fark etmeden oradan çıkarmak zorundadır… Kenan ve Nazlı'nın ayılıp da gerçeği anlatması an meselesidir... Neyse ki Levent ve Aslı, olay çıkmadan onları depodan çıkarmayı başarır. Fakat bu sırada Aslı, ailelere Kenan'ın kim olduğu ile ilgili yepyeni bir yalan söylemek zorunda kalmıştır.

Depodan çıkan Nazlı ve Kenan, Civan ve Şimal'e tehditlerine devam etmektedir. Kenan'ı peşini bırakmaya ikna etmek, Şimal için duygusal açıdan epey zor olur. Civan ise, Nazlı'yı bütün gerçeği anlatarak ikna etmeye çalışır. Şimal'le şirket uğruna sahte bir evlilik yaptığını söyler. Şimal için yaptığı evlilik, sadece ailesi için yapılmış bir oyundan ötesi değildir... Nazlı bunları öğrenmesine rağmen Civan'la evli olduklarını herkese açıklamamak için bir şart koşar. Civan bunu Nazlı'ya ispat etmek için onun şartlarını yerine getirir. Fakat Nazlı'nın bu testi sırasında gelişen beklenmedik olaylar, Civan'ın Şimal'le evliliğinin, ailelerin gözünde bitme noktasına gelmesine neden olur. Civan'ın şirketin başına geçme hayalleri riske girerken, Okan'ınsa umutları artar. Ancak olanlardan dolayı çok kızgın olan Tahsin, sunduğu yeni şartla iki kardeşin işini daha da zora sokacaktır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Sezen Aksu Oğulcan Engin Prens William
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 5. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 08:02:55. #1.15#

title