Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 1. Bölüm fragmanı izle!

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki, Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 1. Bölüm fragmanı izle!

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk'ın yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.Peki, Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 1. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

KAZARA AŞK OYUNCULARI!

• Ümit Kantarcılar - Civan

• Sude Güler - Şimal

• Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

• Servet Pandur - Neval

• Selin Işık - Nazlı

• Sadi Celil Cengiz - Okan

• Aycan Koptur - Vildan

• Burak Tamdoğan

• Deniz Altan - Aslı

• Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

• Ali Haydar Çataltepe

• Öykü Candanadam

• Çağdaş Tekin

• Nermin Aslan

• Nalan Örgüt

• Billur Pınar Yılmaz

KAZARA AŞK KONUSU

'Kazara Aşk' sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenecektir…

KAZARA AŞK İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul'da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin'den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir.

Sevdiği adam Kenan'ı babasıyla tanıştırmak ve onun da onayını alarak Kenan'la evlenmek istiyordur. Sonra da en yakın arkadaşı Aslı ile birlikte kendi seramik atölyelerini açacak, hep hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlayacaktır. Ancak Şimal'in hayatı hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez.

Geçirdiği bir 'kaza' ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı 'bir yalan', hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal'in yolu Civan ile kesişir.

Gaziantepli Saydam ailesinin oğlu ve ailenin sahip olduğu büyük cam şirketinin iki veliahtından biri olan Civan ise o sırada onun yaşam şeklini beğenmeyen babası Tahsin'e ve annesi Neval'e onların istediği gibi bir evlat olduğunu ispat etmek zorundadır. Bunu başaramazsa başına geçme hayalleri kurduğu şirketi abisi Okan'a kaptıracaktır.

Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

KAZARA AŞK KÜNYESİ

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!