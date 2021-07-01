Kazara Aşk nerede çekiliyor? Kazara Aşk hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk nerede çekiliyor merak edildi. Kazara Aşk hangi şehirde çekiliyor? Kazara Aşk hangi ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Kazara Aşk Türkiye'de mi çekildi? Kazara Aşk dizi çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Kazara Aşk nerede çekildi? Kazara Aşk dizisi hangi ilde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı merak ediliyor? Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak? Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kimler?

KAZARA AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV'de yayınlanan Kazara Aşk dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde yapılmaktadır. Dizinin bazı çekimleri Sinop'ta yapılmıştı. İlçe olarak baktığımızda Kazara Aşk dizisi Sinop'ta Ayancık ilçesinde ve İstanbul'da ise Beykoz ilçesinde çekilmektedir.

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

"Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul'da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin'den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir. Sevdiği adam Kenan'ı babasıyla tanıştırmak ve onun da onayını alarak Kenan'la evlenmek istiyordur. Sonra da en yakın arkadaşı Aslı ile birlikte kendi seramik atölyelerini açacak, hep hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlayacaktır. Ancak Şimal'in hayatı hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez. Geçirdiği bir 'kaza' ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı 'bir yalan', hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal'in yolu Civan ile kesişir.

Gaziantepli Saydam ailesinin oğlu ve ailenin sahip olduğu büyük cam şirketinin iki veliahtından biri olan Civan ise o sırada onun yaşam şeklini beğenmeyen babası Tahsin'e ve annesi Neval'e onların istediği gibi bir evlat olduğunu ispat etmek zorundadır. Bunu başaramazsa başına geçme hayalleri kurduğu şirketi abisi Okan'a kaptıracaktır.

Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…."

KAZARA AŞK KONUSU NE?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Ümit Kantarcılar - Civan

Sude Güler - Şimal

Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

Servet Pandur - Neval

Selin Işık - Nazlı

Sadi Celil Cengiz - Okan

Aycan Koptur - Vildan

Burak Tamdoğan - Dursun

Deniz Altan - Aslı

Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

Ali Haydar Çataltepe - Miraç

Öykü Candanadam - Emine

Çağdaş Tekin - Levent

Nermin Aslan - Demet

Nalan Örgüt - Meryem

Gizem Kandemir

Billur Pınar Yılmaz - Şaziye

Suna Sancaktar

Tevfik Yapıcı - İlyas Usta