Kazara Aşk nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde, hangi ilçede yapılıyor? Kazara Aşk nerede çekildi, mekan neresi?

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk nerede çekiliyor merak edildi. Kazara Aşk hangi şehirde çekiliyor? Kazara Aşk hangi ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi çekimleri hangi şehirde, hangi ilçede yapılıyor? Kazara Aşk nerede çekildi, mekan neresi? Kazara Aşk Türkiye'de mi çekildi? Kazara Aşk dizi çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

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KAZARA AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV'de yayınlanan Kazara Aşk dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde yapılmaktadır. Dizinin bazı çekimleri Sinop'ta yapılmıştı. İlçe olarak baktığımızda Kazara Aşk dizisi Sinop'ta Ayancık ilçesinde ve İstanbul'da ise Beykoz ilçesinde çekilmektedir.

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Şimal, tüm gerçekleri ailelere açıklamak isterken kendini hamilelik yalanının içinde bulmuştur. Hemen gerçeği söylemek istese de ailelerin bu haberi büyük bir mutlulukla karşılaması elini kolunu bağlar. O, ailesini ve Tahsin beyleri çok üzmeden bu hamilelik yalanını nasıl sona erdireceğini düşünürken, Civan ise söylediği bu yalanın doğurduğu başka dertlerle uğraşmak zorunda kalır. Çünkü Nazlı'nın babası Haldun şirkete yaptığı ani ziyaret sonrası duyduklarından dolayı Nazlı'yı hamile zannediyordur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Civan, Haldun gerçekleri anlamasın diye uğraşırken, bir yandan da Şimal'in hamile olduğunu zanneden Nazlı'yı sakinleştirmeye çalışır. Üstelik Şimal'in de yalanı ortaya çıkarmayacağından emin olması gerekiyordur. Bütün bunlarla uğraşmasına rağmen yine de keyfi yerindedir çünkü artık şirket ile arasında hiçbir engel kalmamış ve Tahsin şirketi ona vereceğini açıklamıştır. Ancak Neval'in Şimal'i kontrol için doktora götürmek istemesiyle bütün oyunu tehlikeye girer. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Civan, Şimal'in aslında hamile olmadığı anlaşılmasın diye canla başla uğraşırken, daha büyük bir tehlike ile burun buruna gelir; Şimal, Nazlı ile ilgili bütün gerçekleri öğrenmek üzeredir…

KAZARA AŞK KONUSU NE?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Ümit Kantarcılar - Civan

Sude Güler - Şimal

Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

Servet Pandur - Neval

Selin Işık - Nazlı

Sadi Celil Cengiz - Okan

Aycan Koptur - Vildan

Burak Tamdoğan - Dursun

Deniz Altan - Aslı

Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

Ali Haydar Çataltepe - Miraç

Öykü Candanadam - Emine

Çağdaş Tekin - Levent

Nermin Aslan - Demet

Nalan Örgüt - Meryem

Gizem Kandemir

Billur Pınar Yılmaz - Şaziye

Suna Sancaktar

Tevfik Yapıcı - İlyas Usta