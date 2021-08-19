Kazara Aşk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kazara Aşk yeni bölümü ne zaman başlayacak?

Kazara Aşk normalde her Perşembe günü yayınlanıyor. Fakat bugün Star TV yayın akışında Kazara Aşk yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Kazara Aşk ne zaman, saat kaçta başlayacak merak etti. Peki, Kazara Aşk ne zaman, hangi saatte başlıyor? Kazara Aşk yeni bölümü ne zaman başlayacak? Kazara Aşk yeni bölüm bugün mü, haftaya mı? Kazara Aşk yeni bölüm haftaya mı olacak? İşte bilgiler...

Beğenilen dizilerin arasında Kazara Aşk geliyor. Kazara Aşk bugün yeni bölümü tam saatinde başlamayınca izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Kazara Aşk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kazara Aşk yeni bölümü ne zaman başlayacak? Kazara Aşk bugün olmayacak mı? Kazara Aşk yeni bölüm neden yok? Kazara Aşk ne zaman başlayacak? Resmi açıklama geldi mi?

KAZARA AŞK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazara Aşk her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

Fakat bugün yani 19 Ağustos Perşembe Kazara Aşk yeni bölümü olmayacak. Yayın akışına göre kanalda bugün Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off maçı olacak. Bundan dolayı dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecektir.

KAZARA AŞK BUGÜN YOK MU?

Kazara Aşk, Twitter resmi hesaptan yapılan açıklama şöyle:

"Sevgili Kazara Aşk takipçileri,

Bu Perşembe yapılacak Randers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşması nedeniyle yeni bölümümüz 26 Ağustos Perşembe sizlerle

Haftaya görüşmek dileğiyle..." Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bugün maç olacağından dolayı Kazara Aşk ekranlara gelmeyecek. Yeni bölüm haftaya 26 Ağustos Perşembe yayınlanacaktır.

STAR TV 19 AĞUSTOS YAYIN AKIŞI

20:00 - Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması

22:00 - Kazara Aşk (Tekrar)

00:40 - Star Market

KAZARA AŞK OYUNCU KADROSU

Ümit Kantarcılar - Civan

Sude Güler - Şimal

Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

Servet Pandur - Neval

Selin Işık - Nazlı

Sadi Celil Cengiz - Okan

Aycan Koptur - Vildan

Burak Tamdoğan - Dursun

Deniz Altan - Aslı

Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ali Haydar Çataltepe - Miraç

Öykü Candanadam - Emine

Çağdaş Tekin - Levent

Nermin Aslan - Demet

Nalan Örgüt - Meryem

Gizem Kandemir

Billur Pınar Yılmaz - Şaziye

Suna Sancaktar

Tevfik Yapıcı - İlyas Usta

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekneyle açılarak kaybolan Dursun ve Tahsin'den sabah olmasına rağmen hala haber alınamıyordur. Şimal daha fazla eli kolu bağlı bekleyemeyeceğine karar verir. Civan'la bir tekne ayarlayarak onları aramak üzere yola çıkarlar. Fakat bu yolculuk hiç de düşündükleri gibi seyretmez. Dursun'ları bulmak bir yana kendi başlarını da derde sokarlar. Sonunda, Dursun ve Tahsin'in hiç beklenmedik bir yerde bulunmasıyla sular Şimal için durulsa da Civan için hala devam eden bir sorun vardır. Kenan'ın Esat'ın aslında nikah memuru olmadığını öğrendiğini ve tutuklanma haberlerinin kaydını Şimal'e gönderdiğini sanıyordur. Oysa Kenan'ın gönderdiği bambaşka videodur. Okan'ın sarhoş bir şekilde Civan'ın Şimal'le şirketi alabilmek için evlendiğini anlattığı bir video...

Kenan tehdidini bertaraf ettiğini sanan Civan, ilk planına döner; Şimal'i kendine aşık edecektir. Üstelik bu sefer adımlarını sağlam atacak, ne yapması gerektiği ile ilgili Şimal'in en yakın arkadaşı Aslı'dan yardım alacaktır. Civan bu kez işe yarıyor gibi görünen planını uygularken ortadan kalktı sandığı tehlikenin ona adım adım yaklaştığından habersizdir. Çünkü Okan'ın her şeyi anlattığı video, Şimal'in eline geçmek üzeredir. Civan bunu anlayıp Şimal'in gerçekleri öğrenmesini engellemeyi başarabilecek midir yoksa Şimal o videoyu izleyip Civan'ın kendinden sakladığı gerçekleri öğrenecek midir?