Kazara Aşk final mi yapıyor, Kazara Aşk bitiyor mu? - Haberler
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Kazara Aşk final mi yapıyor, Kazara Aşk bitiyor mu?

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Kazara Aşk final mi yapıyor, Kazara Aşk bitiyor mu?

Star'ın sevilen dizisi kazara Aşk, bu akşam izleyici ile buluşuyor. Yeni bölüm başlamadan önce dizi izleyicilerin ilgi odağı olurken Kazara Aşk final mi yapıyor, Kazara Aşk bitiyor mu soruları merak edildi. Peki, Kazara Aşk final mi yapıyor? Kazara Aşk bitiyor mu?

Kazara Aşk son bölümde Şimal, Civan'la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan'a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Devam ise heyecan verici sahnelere konu oluyor. Diziseverlerin yakından takip ettiği Kazara Aşk, bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. İzleyiciler heyecanla yeni bölümü beklerken Kazara Aşk final mi yapıyor? Kazara Aşk bitiyor mu? İşte detaylar…

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Şimal, Civan'la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan'a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Üstelik Civan'ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal'i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Civan'ın, Şimal'e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur. Tahsin, onun aslında Nazlı ile evli olduğunu öğrendikten sonra Civan'ın herkesi ve özellikle Şimal'i daha fazla kandırmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Civan, babasının kesin talebi ile Şimal'e aşkı arasında sıkışıp kalır.

Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal'e olan aşkını mı seçecektir? Peki Şimal, Civan'a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek midir?.." Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KAZARA AŞK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kazara Aşk yeni bölüm fragman "Final " ibaresi ile yayınlandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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