Kazara Aşk canlı izle! Star Kazara Aşk 5. bölüm canlı izle! Kazara Aşk son bölümde neler oldu?

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki, Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 5. Bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk Star Tv canlı yayın izle! Kazara Aşk full HD 5. Bölüm canlı izle! Kazara Aşk ilk bölümde neler olacak?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır. Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki, Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 5. Bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk Star Tv canlı yayın izle! Kazara Aşk full HD 5. Bölüm canlı izle! Kazara Aşk ilk bölümde neler olacak?

KAZARA AŞK CANLI İZLE!

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahsin Bey'in emrivakisiyle balayına gitmek zorunda kalan Civan ve Şimal, depoda baygın halde bıraktıkları Nazlı ve Kenan'ı aileleri fark etmeden oradan çıkarmak zorundadır… Kenan ve Nazlı'nın ayılıp da gerçeği anlatması an meselesidir... Neyse ki Levent ve Aslı, olay çıkmadan onları depodan çıkarmayı başarır. Fakat bu sırada Aslı, ailelere Kenan'ın kim olduğu ile ilgili yepyeni bir yalan söylemek zorunda kalmıştır.

KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE!

KAZARA AŞK KONUSU

'Kazara Aşk' sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenecektir…

KAZARA AŞK OYUNCULARI!

• Ümit Kantarcılar - Civan

• Sude Güler - Şimal

• Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

• Servet Pandur - Neval

• Selin Işık - Nazlı

• Sadi Celil Cengiz - Okan

• Aycan Koptur - Vildan

• Burak Tamdoğan

• Deniz Altan - Aslı

• Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

• Ali Haydar Çataltepe

• Öykü Candanadam

• Çağdaş Tekin

• Nermin Aslan

• Nalan Örgüt

• Billur Pınar Yılmaz

KAZARA AŞK KÜNYESİ

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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