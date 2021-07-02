Kazara Aşk 2. bölüm full izle! Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Star TV ekranlarının sevilen yeni dizisi Kazara Aşk ilk bölümü ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kazara Aşk oyuncuları! Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı izle! Star TV Kazara Aşk 2. bölüm full izle! Kazara Aşk hangi gün?

KAZARA AŞK OYUNCULARI

Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor. Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosunun devamı ise şöyledir;

Uğur Çavuşoğlu,

Servet Pandur,

Selin Işık,

Sadi Celil Cengiz,

Aycan Koptur,

Burak Tamdoğan,

Deniz Altan,

Burakhan Yılmaz,

Ali Haydar Çataltepe,

Öykü Candanadam,

Çağdaş Tekin,

Nermin Aslan,

Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

KAZARA AŞK 2. BÖLÜM ÖZETİ

Hafızası yerine gelen Civan, Şimal'le yüzleşmekten son anda vazgeçer. Çünkü Şimal'in söylediği sözlülük yalanı, onu, şirketin başına geçme hayallerine bir adım daha yaklaştırıyordur. Bu nedenle başta Şimal olmak üzere herkese hafızasını kaybetmiş gibi davranmaya devam eder.

Ancak Şimal'in bu yalanı neden söylediğini de merak ediyordur. Şimal, onun hafızasını kaybetmesinden faydalanan paragöz bir fırsatçı mıdır; yoksa sözlü olduklarını söylemesinin başka bir sebebi mi vardır? Civan, Şimal'in niyetinin ne olduğunu anlamak için, onu kendince testlere tabi tutar. Şimal ise bir yandan söylediği yalan ortaya çıkmasın diye çabalarken diğer yandan da Civan'ı kandırdığı için vicdan azabı duyuyordur.

Öte yandan Tahsin ile Dursun, gençlerin kendi arasında taktıkları sözü, usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirmeye karar verir. Neval ise buna kesinlikle karşıdır. Zaten Okan ve Vildan, aileye beklenmedik bir sürpriz yapmış, Neval, Vildan'ı oğlundan koparmayı başaramamıştır. Hiç değilse Civan'ın evleneceği kızla ilgili söz sahibi olmak istiyordur. Ancak Tahsin'in kesin tavrı elini kolunu bağlar.

İsteme gecesi Nazlı ve Kenan başta olmak üzere, başka sürpriz ziyaretçilerin de gelmesiyle olaylar tam bir arapsaçına döner. Ve Şimal ile Civan'ın birbirlerine oynadıkları oyun bambaşka bir hale bürünür. Ancak Civan bu durumu da lehine çevirmeyi başarır. En azından o öyle sanıyordur. Çünkü Tahsin ve Dursun, Şimal ve Civan için hiç tahmin edemeyecekleri bir sürpriz hazırlıyordur.

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KAZARA AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI