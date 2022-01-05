Kazakistan müslüman mı? Kazakistan Türk mü, nerede?

Kazakistan müslüman mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Günümüzde hala varlığını sürdüren Türk devletleri hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Kazakistan Türk devleti mi? Kazakistan Türk devletleri arasında mı yer alıyor? Günümüzdeki Türk devletleri hangileri?

KAZAKİSTAN HALKI TÜRK MÜ?

Kazaklar veya Kazak Türkleri, Kazakistan'da yaşayan Türk halkı. XV. yüzyılda Kuzey Türkistan'dan, Deşti Kıpçak'tan Kıpçak Türklerinin güneye göçüşü sırasında bir kısımları ayrılıp bu göçe iştirak etmemiş ve bu sebep ile Kazak ismiyle anılır olmuşlardır. Dilleri Kazakçadır.

KAZAKİSTAN MÜSLAMAN MI?

Kazakistan'da İslam, ülkedeki en yaygın dindir ve ülke nüfusunun %70,2'si Müslüman'dır. Kazakların çoğu Sünnilik'in Hanefi mezhebine mensuptur. Ayrıca ülkede az sayıda Şii ve Ahmedî Müslüman yaşamaktadır. Coğrafi olarak Kazakistan, nüfusunun çoğunlu Müslüman olan ülkelerin en kuzeyde yer alanıdır.

KAZAKİSTAN NE ZAMAN MÜSLÜMAN OLDU?

İslamiyet Kazak topraklarına VIII.-IX. yüzyıllarda Arapların bölgeye seferleriyle yayılmaya başlamıştır. 756 tarihinde Araplarla Karluklar işbirliği yaparak Tanrı dinine inanan Türkeşleri yenilgiye uğratmışlar, yirmi yıl sonra da Karlukların çoğu İslam'ı kabul etmişlerdir.

KAZAKİSTAN NEREDE?

Kazakistan'ın toprakları batıda Avrupa'ya, doğuda Orta Asya'ya uzanır. Kazakistan komşuları kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, doğuda Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Kazakistan'ın Aral Gölü'ne ve Hazar Denizi'ne de sınırı vardır.

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