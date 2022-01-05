Kazakistan müslüman mı? Kazakistan Türk mü, nerede? - Haberler
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Kazakistan müslüman mı? Kazakistan Türk mü, nerede?

Kazakistan müslüman mı? Kazakistan Türk mü, nerede?
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Günümüzde bağımsız olan 7 Türk ülkesi, yarı bağımsız olan 15 adet Türk devleti var. Türk devletleri hakkında Kazakistan müslüman mı? Kazakistan Türk devleti mi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, günümüzdeki Türk devletleri hangileri?

Kazakistan müslüman mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Günümüzde hala varlığını sürdüren Türk devletleri hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Kazakistan Türk devleti mi? Kazakistan Türk devletleri arasında mı yer alıyor? Günümüzdeki Türk devletleri hangileri?

Kazaklar veya Kazak Türkleri, Kazakistan'da yaşayan Türk halkı. XV. yüzyılda Kuzey Türkistan'dan, Deşti Kıpçak'tan Kıpçak Türklerinin güneye göçüşü sırasında bir kısımları ayrılıp bu göçe iştirak etmemiş ve bu sebep ile Kazak ismiyle anılır olmuşlardır. Dilleri Kazakçadır.

Kazakistan'da İslam, ülkedeki en yaygın dindir ve ülke nüfusunun %70,2'si Müslüman'dır. Kazakların çoğu Sünnilik'in Hanefi mezhebine mensuptur. Ayrıca ülkede az sayıda Şii ve Ahmedî Müslüman yaşamaktadır. Coğrafi olarak Kazakistan, nüfusunun çoğunlu Müslüman olan ülkelerin en kuzeyde yer alanıdır.

İslamiyet Kazak topraklarına VIII.-IX. yüzyıllarda Arapların bölgeye seferleriyle yayılmaya başlamıştır. 756 tarihinde Araplarla Karluklar işbirliği yaparak Tanrı dinine inanan Türkeşleri yenilgiye uğratmışlar, yirmi yıl sonra da Karlukların çoğu İslam'ı kabul etmişlerdir.

Kazakistan müslüman mı? Kazakistan Türk mü, nerede?

Kazakistan'ın toprakları batıda Avrupa'ya, doğuda Orta Asya'ya uzanır. Kazakistan komşuları kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, doğuda Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Kazakistan'ın Aral Gölü'ne ve Hazar Denizi'ne de sınırı vardır.

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