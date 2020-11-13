Kazakistan Milli Müzesi'nde "Kadim Türk Medeniyeti" sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazakistan Milli Müzesi'nde "Kadim Türk Medeniyeti" sergisi açıldı

13.11.2020 22:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 22:27
Kazakistan Milli Müzesi'nde

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Milli Müze'de "Kadim Türk Medeniyeti" salonu ziyaretçilere açıldı.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Milli Müze'de "Kadim Türk Medeniyeti" salonu ziyaretçilere açıldı.

Kazakistan Milli Müzesi Müdürü Arıstanbek Muhamediulı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Özbekistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Saidikram Niyazhocayev, Kırgızistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev'in yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan'ın diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, Muhamediulı, kadim Türk medeniyetine ilişkin her yıl önemli eserlerin ortaya çıktığını ve kısa süre önce Altay bölgesinde 7'nci altın elbiseli savaşçının bulunduğunu ifade ederek yeni salonda Kültigin Anıtı kopyasının da yer aldığını belirtti.

Muhamediulı, "Sergi açılışını Sayın Büyükelçiler ile gerçekleştirmek çok sevindiriyor çünkü bu bizim ortak başarımız." dedi.

Türk halklarının kültürel ve manevi mirasının sergilendiği salon üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, Türklerin kadim yazı kültürü anlatılırken ikinci bölümde kültürel ve ritüel komplekslerin ana bileşenlerini oluşturan taş heykelleri yer alıyor. Son bölümde ise Orta Çağ dönemine ait kazı alanlarında bulunan at arabaları ve silah ürünleri ile maddi kültür göstergeleri sergileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

İlgili Haberler

Fetih Müzesi'nde eski Bursa sergisi
Fetih Müzesi'nde eski Bursa sergisi
Kayseri Üniversitesi'nde Online 'Atatürk' Sergisi açıldı
Kayseri Üniversitesi'nde Online "Atatürk" Sergisi açıldı
Türkiye'nin ilk ve tek 'tıp ve diş hekimliği müzesi' açıldı
Türkiye'nin ilk ve tek 'tıp ve diş hekimliği müzesi' açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Keşmir'de Hindistan'dan havan topu saldırısı: 5 ölü - HaberlerKazakistan Milli Müzesi'nde "Kadim Türk Medeniyeti" sergisi açıldı - HaberlerBM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasını kararlaştırdı - HaberlerABD'li gazeteci Rivera, Trump'ın tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağını açıkladı - HaberlerKocaeli'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı - HaberlerSon dakika gündem: Ordu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağı denetimleri sürüyor - HaberlerSon dakika haber! Kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - HaberlerSon dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 326'ya yükseldi - HaberlerSon dakika haberleri... Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - HaberlerKoronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: En az bir yıllık koruma sağlayacak - HaberSon dakika haberi! Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama - Haberler"Trump, Biden'ın yemin törenine katılacak mı?" sorusuna Beyaz Saray Sözcüsü'nden yanıt: Kendi yemin törenine katılacak - HaberlerSon Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi - HaberlerCem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu - Magazin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk İlham Aliyev Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Timur Selçuk Didem Soydan
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kazakistan Milli Müzesi'nde "Kadim Türk Medeniyeti" sergisi açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 22:32:03. #1.14#
title