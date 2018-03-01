Kazakistan'ın Latin Alfabesine Geçişi

ASTANA (AA) – Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan'ın Latin alfabesine geçişinin Türk halkları arasında edebiyat alanındaki ilişkileri daha da yakınlaştıracağını söyledi.

Kıdırali, düzenlediği basın toplantısında, Türk dünyasının ortak edebiyat kitabı üzerinde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kitapta Ali Şir Nevai'nin sadece Özbek halkının ya da Fuzuli ve Nizami'nin sadece Azerbaycan halkının değil Türk halklarının ortak şairi olarak öne çıkarılacağını dile getirdi.

Kitapta Türk halklarının folkloru, masalları ve efsanelerine geniş yer verileceğine işaret eden Kıdırali, kitabın bu yıl yayımlanmasının planlandığını aktardı.

1990'lı yıllardan sonra Türk halklarının edebiyat alanındaki ilişkilerinin zayıfladığına dikkati çeken Kıdırali, "Kazakistan'ın Latin alfabesine geçişinin edebiyat alanındaki ilişkileri daha da yakınlaştıracağını düşünüyorum. Akademi olarak edebiyat eserlerini yaygınlaştırmak, ortak eserleri başka Türk dillerine çevirerek edebi miraslarımızı yakınlaştırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı ayrıca 34 harften oluşan Türk halklarının ortak alfabesi projesini yürüttüklerini belirterek, edebiyat eserlerinin ortak transkripsiyonla yazılmasının halkların anlaması açısından daha kolay olacağını söyledi.

Türk dünyası ortak transkripsiyonun akademinin internet sitesinde kullanıldığını kaydeden Kıdırali, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından onaylanan yeni Latin alfabesini de kullanmaya başladıklarını sözlerine ekledi.