Kazakistan'daki Rus askerlerine komutanlık eden Serdyukov ile ilgili dikkat çeken detay! Kritik bölgelerde rol oynamış

Kazakistan'da akaryakıt zammı ile başlayan protestolar, hükümet istifa etse de dinmek bilmedi. Cumhurbaşkanı Tokayev, kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdiğini açıkladı. Ayrıca Rusya liderliğindeki bir askerî blok olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (CSTO) de yardım istendi.

KRİTİK NOKTALARDA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Rusya lideri Vladimir Putin, CSTO güçleri için Hava İndirme Birlikleri Komutanı Andrey Nikolaevich Serdyukov'i görevlendirdi. Rusya'nın işgal ettiği her yerde bulunan Serdyukov, Birinci Çeçen Savaşı, İkinci Çeçen Savaşı, Donbass Savaşı ve Rusya'nın Suriye iç savaşına askerî müdahalelerinde önemli bir rol oynadı.

ÜYE ÜLKELER ASKER GÖNDERDİ

Kırgızistan parlamentosu da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde Kazakistan'a 150 kişilik barış gücü gönderilmesini onayladı. Tacikistan Meclisi, Kazakistan'a 200 asker gönderilmesini öngören tezkereyi kabul etti.

RUSLAR İÇİN KAZAKİSTAN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Rusya ve Kazakistan arasındaki sınır, neredeyse 7.000 km'ye uzanıyor ve bu da onu dünyanın en uzun kesintisiz uluslararası kara sınırı ve Moskova'nın güvenlik stratejisinde önemli bir faktör hâline getiriyor. Kazakistan'daki siyasi istikrar, Rusya için son derece önemli. Çünkü oradaki istikrarsızlık, sınırın sadece geniş olması değil, aynı zamanda çoğunlukla seyrek nüfuslu çayır ovaları boyunca uzanması ve bu nedenle de ulaşımın son derece zor olması nedeniyle güneyden gelen her türlü tehdide açık hâle getiriyor.

Bir diğer önemli faktör, Rusya tarafından kiralanan ve ünlü Cosmodrome'a ev sahipliği yapan Baykonur. Rusya'nın diğer uzay tesisi Vostochny, yakın zamanda inşa edildi ve şimdiye kadar yalnızca insansız görevleri ifa etmek için kullanıldı. Baykonur'un kapasitesini tamamen değiştirmeye hazır olana kadar, Rusya'nın hem Baykonur'a hem de siteyi işletmek için gerekli olan Kazakistan'daki siyasi istikrara ihtiyacı olacak. Rusya'nın güvenliği için önemli bir test alanı olan Sary Shagan da Kazakistan'da bulunuyor. Avrasya'da anti-balistik füze (ABM) sistemlerinin test edildiği ilk ve tek sitedir. SSCB'nin dağılmasından bu yana, Sary Shagan'daki bazı tesisler Rusya'ya kiralanırken, diğerleri Kazakistan Ulusal Radyoelektronik ve İletişim Merkezine devredildi. Bu test alanını kullanma yeteneği, Rusya'nın savunma kabiliyetinde önemli bir rol oynamakta.

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