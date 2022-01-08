Kazakistan'da 10 Ocak ulusal yas ilan edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazakistan'da 10 Ocak ulusal yas ilan edildi

Kazakistan'da 10 Ocak ulusal yas ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle yaşanan can kayıpları nedeniyle 10 Ocak ulusal yas ilan edildi.

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle yaşanan can kayıpları nedeniyle 10 Ocak ulusal yas ilan edildi. Olayların bastırılmasına ve suçluların tespit edilmesine yürütülen operasyonlarda, gözaltına alınanların sayısı 4 bin 404'e yükseldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan trajik olaylar sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 10 Ocak'ı ulusal yas ilan etme kararı aldığını duyurdu.

Gözaltı sayısı 4 bin 404'e ulaştı

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise suçluların tespit edilmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Gözaltına alınanların sayısı 4 bin 404 kişi" ifadeleri kullanıldı. Olayları başlatan 11 kişinin de gözaltında bulunduğu belirtilen açıklamada, halihazırda 2'si hakkında Ceza Kanunu'nun "toplu olayları organize etme" maddesi gereği tutuklama kararı alındığı aktarıldı. - NURSULTAN

Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı?

Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı?

 Mustafa Sarıgül, Kazakistan olaylarıyla ilgili konuştu: Arkasında İsrail, İngiltere ve ABD var

Mustafa Sarıgül, Kazakistan olaylarıyla ilgili konuştu: Arkasında İsrail, İngiltere ve ABD var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title