Kazakistan'da 10 Ocak ulusal yas ilan edildi

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle yaşanan can kayıpları nedeniyle 10 Ocak ulusal yas ilan edildi. Olayların bastırılmasına ve suçluların tespit edilmesine yürütülen operasyonlarda, gözaltına alınanların sayısı 4 bin 404'e yükseldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan trajik olaylar sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 10 Ocak'ı ulusal yas ilan etme kararı aldığını duyurdu.

Gözaltı sayısı 4 bin 404'e ulaştı

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise suçluların tespit edilmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Gözaltına alınanların sayısı 4 bin 404 kişi" ifadeleri kullanıldı. Olayları başlatan 11 kişinin de gözaltında bulunduğu belirtilen açıklamada, halihazırda 2'si hakkında Ceza Kanunu'nun "toplu olayları organize etme" maddesi gereği tutuklama kararı alındığı aktarıldı. - NURSULTAN

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