Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İlk Resmi Ziyaretini Rusya'ya Gerçekleştiriyor

– Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilk resmi ziyaretini Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gerçekleştirdi.

Tass Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Moskova'da bulunan Vnukovo-2 Havalimanı'na iniş yapan Tokayev için şeref kıtası havalimanında hazır bulunurken, askeri bando ise iki ülkenin ulusal marşını çaldı. Tokayev, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Pankin, Kazakistan'ın Moskova Büyükelçisi İmangali Tasmagambetov, Rusya'nın Kazakistan Büyükelçisi Alexei Borodavkin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi Igor Bogdashev tarafından karşılandı.

Kremlin, iki liderin ikili ilişkiler, Avrasya uzay entegrasyonu ve bölgesel meselelere dair görüşeceklerini duyurdu. - Rusya

Kaynak: DHA