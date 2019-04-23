Kazakistan Başkanlık Seçimleride Nazarbayev'den Tokayev'e Destek
Kazakistan'da 28 yıl devlet başkanlığı görevinin ardından istifa eden Nursultan Nazarbayev, gelecek seçimlerde vekaleten görevi yürüten Kasım Cömert Tokayev'i desteklediğini açıkladı. Nazarbayev'in desteğiyle Tokayev'in başkanlık seçimlerini kazanacağı kesin gözüyle bakılıyor.
Kazakistan'da 28 yıl devlet başkanlığı görevinin ardından istifa eden Nursultan Nazarbayev, gelecek seçimlerde vekaleten görevi yürüten Kasım Cömert Tokayev'i desteklediğini açıkladı. Nazarbayev'in desteğiyle Tokayev'in başkanlık seçimlerini kazanacağı kesin gözüyle bakılıyor.
Nur Otan partisinin lideri olmaya devam eden Nazarbayev, salı günü yapılan parti kongresinde, üyelerinden eski Senato başkanı Tokayev'i aday göstermelerini istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com