Kazakistan'a dönen Kazak sayısı 8 ayda 10 bini geçti

NUR Kazakistan'a bu yılın ocak-ağustos döneminde çevre ülkelerden 10 bin 398 Kazak'ın döndüğü ve ülkede kalıcı oturma izni aldığı bildirildi.

NUR Kazakistan'a bu yılın ocak-ağustos döneminde çevre ülkelerden 10 bin 398 Kazak'ın döndüğü ve ülkede kalıcı oturma izni aldığı bildirildi.

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1991'den bu yana yurt dışından dönen etnik Kazak sayısı 1 milyon 80 bini geçti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde 10 bin 398 Kazak, Kazakistan'a yerleşti ve kalıcı oturma izni aldı.

Bunların yüzde 76,4'ü Özbekistan'dan, yüzde 10,1'i Çin'den, yüzde 6,4'ü Türkmenistan'dan, yüzde 2,5'i Moğolistan'dan ve yüzde 4,6'sı ise diğer ülkelerden geldi.

Kazakistan'a geçen yıl 10 binden fazla Kazak göç etmişti.

2020'de kabul edilen yeni yasa çerçevesinde, ülkeye göç eden etnik Kazaklara "kandas" (kandaş, akraba) statüsü verilerek oturma izni ve vatandaşlığa eş zamanlı olarak başvurma imkanı sağlanıyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından demografik sorunlarla karşı karşıya kalan Kazakistan hükümeti, "Nurlu göç" programıyla vatanına dönmek isteyen Kazakları teşvik ediyor.

Halihazırda 40'tan fazla ülkede, yaklaşık 5 milyona yakın Kazak'ın yaşadığı, bunların çoğunluğunun 1920-1930'larda Sovyetler döneminde siyasi baskı ve yoksulluk nedeniyle gidenlerin nesli olduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova