Kazak hükümetinin sanal takibine karşı teknoloji devleri harekete geçti

21.08.2019 19:30

Kazakistan hükümetinin 'internet gözetim sistemi' ile kullanıcıları izlediği iddiaları, teknoıloji devlerini harekete geçirdi. Mozilla, hükümetin internet üzerinden halkı izlemek için kullandığı tarayıcı sertifikasını iptal ederken, benzer bir karar da Apple'dan geldi.



Mozilla'nın ürettiği Google, Apple ve Firefox tarayıcıları, Kazakistan hükümetine kullanıcıların hesap bilgileri ve şifreleri dahil olmak üzere, yazdığı mesajlara erişim imkanı sağlıyordu. Euronews.com'da Görüntüle