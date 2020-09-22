Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu
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Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu

Antalya'da, ticari taksinin yandan çarptığı yol süpürme aracının sürücüsü Mevlüt Şanyer yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçtan indikten sonra yere yığılan Mevlüt Şanyer'in, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sorması dikkat çekti.

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak
22.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:27

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin yandan çarptığı yol süpürme aracının sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde araçtan indikten sonra yere yığılan yol süpürme aracı sürücüsünün kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak, "Sen kimsin?" diye sordu.

BİR SÜRE SONRA YERE YIĞILDI, KOLUNA GİREN KADINA "SEN KİMSİN?" DİYE SORDU

Kaza, Çetin Emeç Caddesi 5039 sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Sönmez'in kullandığı 07 J 0058 plakalı ticari taksi, Mevlüt Şenyer'in kullandığı 07 LDE 59 plakalı özel şirkete ait yol süpürme aracına 5039 sokak kavşağında çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kazanın ardından araçtan inen yol süpürme aracı sürücüsü Mevlüt Şenyer'in kısa bir süre sonra yere yığıldığı, kendisine yardım etmek amacıyla koluna giren kadına "Sen kimsin?" şeklinde soru sorması görüldü.

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak 'Sen kimsin?' diye sordu

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların yardımıyla yol kenarına götürülen süpürme aracı sürücüsü Mevlüt Şenyer, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak 'Sen kimsin?' diye sordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
SELİM: şu kadının kolunu tutumak için ayak yapıyor dşiyenler bunlar ne pislik yorumlar ya bence kadın ayak yapıyor kameraları görünce belki ünlü olurum diye yardım ayağı yapmış baksanıza fotoya kameranın içine düşücek bu kadınlar varya neyse
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SERPİL: ayak yapıyor. . . . . . . maksat kadına dokunmak. . . .
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SAĞLIKÇI: SERPİL SEN BÖYLE ŞEYLERE KAFA YORMA ANLAŞILAN BAKİYE EKSİYE DÜŞÜYOR.
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