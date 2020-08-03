Kazada yaralanan sürücü, 56 gün sonra yaşamını yitirdi ISPARTA'da, otomobille çarpışan hafif ticari araçta sıkışarak yaralanan ve 56 gündür hastanede tedavi gören sürücü Mehmet Aydemir, bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

ISPARTA'da, otomobille çarpışan hafif ticari araçta sıkışarak yaralanan ve 56 gündür hastanede tedavi gören sürücü Mehmet Aydemir, bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Isparta- Gönen yolunda meydana geldi. Isparta yönüne giden Mehmet Aydemir'in kullandığı 32 LT 844 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde giden Yakup S. yönetimindeki 32 LS 112 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç refüjdeki ağaca çarptı. Kazada Aydemir, araçta sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydemir itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla araçtan çıkarıldı. Sedyeye konulan Mehmet Aydemir, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaklaşık 2 aydır hastanede tedavisi süren Mehmet Aydemir, bugün sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Aydemir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA