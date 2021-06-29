Kazada yaralanan lise öğrencisi kurtarılamadı
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Kazada yaralanan lise öğrencisi kurtarılamadı

Kazada yaralanan lise öğrencisi kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden lise öğrencilerinin geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan öğrenci kurtarılamadı.

Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden lise öğrencilerinin geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan öğrenci kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Kent merkezi Paşabahçe yolunda meydana geldi. Paşabahçe istikametinden kent merkezine gelen 58 FV 268 plakalı Fiat markalı otomobil viraja girdiği sırada sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sebebiyle yol araç trafiğine bir süre kapandı. Kazada araçta bulunan lise öğrencilerinden Oğuzhan Şahin (17) Kaldırıldığı Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan; S.T.D. (19), S.B.( 18), U.M.D.(17) ve E.K.(18) ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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