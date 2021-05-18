Kazada yaralanan annesinin sedyede kucağından inmedi
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Kazada yaralanan annesinin sedyede kucağından inmedi

İhlas Haber Ajansı / Dilek Kocabaş - Haberler | 3. Sayfa

Kazada yaralanan annesinin sedyede kucağından inmedi Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı Karabük-Yenice karayolu üzerinde tünel girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan annesinin sedyede kucağından inmedi

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

KARABÜK - Karabük-Yenice karayolu üzerinde tünel girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük- Yenice Karayolu Alaçamkaya tünelinde meydana geldi. Yenice istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Hasan Özgün idaresindeki 42 AHV 728 plakalı Peugeot marka otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan Ümit Bahadır idaresindeki 78 SV 324 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri, AFAD ve Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında yardımı ile otomobillerden çıkarılan, Hasan Özgün, Zühre Özgün, 2.5 yaşındaki Asel Özgün, Ümit Bahadır, Necla Dedeoğlu, Şahin Dedeoğlu, Ahmet Karakuş ve Halil Karakuş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Karakuş, hastanede yapılan müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan kaza sonrası yaralanan ve büyük korku yaşayan 2.5 yaşındaki Asel Özgün ise, sedye üzerinde annesine sarılarak hastaneye geldi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazadan dolayı uzun kuyrukların oluştuğu kara yolu araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Kazada yaralanan annesinin sedyede kucağından inmedi
Kazada yaralanan annesinin sedyede kucağından inmedi
Kazada yaralanan annesinin sedyede kucağından inmedi
Kazada yaralanan annesinin sedyede kucağından inmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dilek Kocabaş

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