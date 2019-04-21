Kazada Yaralanan 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huriye Akpınar ile torunu 6 yaşındaki Mustafa Rıza Deliduman'a otomobil çarptı. Kazada yaralanan anneanne Huriye Akpınar ile torunu Mustafa Rıza Deliduman hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Mustafa Rıza Deliduman tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden çocuğun İstanbul'un Çekmeköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA