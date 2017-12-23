Kazada Ölen Üniversiteliler, Arkadaş Ziyaretine Gidiyormuş

İZMİR'den Aydın'a giderken kamyona arkadan çarpan otomobilin içinde can veren üniversiteli gençler 23 yaşındaki Yasin Malgaç, 24 yaşındaki Enes Yayla ve 23 yaşındaki İbrahim Kal ile ağır yaralanan 23 yaşındaki sürücü Sefa Şahin'in, Nazilli'deki bir arkadaşlarını ziyarete gitmek için yola çıktıkları belirlendi. Şahin'in tedavisi sürerken, ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sefa Şahin, kiraladıkları 35 JJ 651 plakalı otomobille, sınıf arkadaşları Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal ile birlikte Aydın'a doğru yola çıktı. Dört üniversiteli gencin bulunduğu otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu'nda ilerlerken, Hüseyin Acar yönetimindeki 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Şahin'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, ardından refüjdeki demir bariyerlere çarparak durdu. Otomobil büyük hasar görürken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öğrenciler Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü sürücü Sefa Şahin ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Cenazeler morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü Hüseyin Acar ise gözaltına alındı. Acar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Kazada ağır yaralanan Sefa Şahin ile yaşamlarını yitiren Enes Yayla, İbrahim Kal ve Yasin Malgaç'ın, İzmir'den kiraladıkları otomobille, daha önce FETÖ/PDY bağlantısı olduğu iddisıyla tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen arkadaşları F.C.'yi ziyaret etmek için Aydın'ın Nazilli ilçesine doğru yola çıktıkları anlaşıldı.



CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ



Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna konulan Enes Yayla, Yasin Malgaç ve İbrahim Kal'ın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Yayla'nın cenazesinin Balıkesir, Malgaç'ın Kırklareli, Kal'ın ise Mersin'e götürüldüğü belirtildi.



- Aydın