Kazada ölen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketine gönderildi
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Kazada ölen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketine gönderildi

Zonguldak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi, memleketi Mersin'e gönderildi.

06.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:22
Kazada ölen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketine gönderildi

'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi, memleketi 'e gönderildi.

Merkez ilçeye bağlı 12 Orman piknik alanı mevkisinde dün Hasan Can A'nın (22) kullandığı 67 AC 719 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Pataloji ve Laboratuvar Teknikerliği bölümü öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Taşkara'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi.

Bu arada morg önünde bekleyen Taşkara'nın yakınlarının ve arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kazada yaralanan Oğuzhan D. (23) ve Emre Y'nin (23) hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Otomobil sürücüsü Hasan Can A'nın ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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