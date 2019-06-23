Kazada ölen triatlon sporcusu için buluştular - AYDIN

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup bisikletli, bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Cumhur Faruk Okan'ı andı.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanında toplanan grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, Okan'ı kaybetmenin büyük acısını paylaşmak ve bu kazaların artık yaşanmaması için seslerini duyurmak istediklerini söyledi.

Okan'ın emniyet şeridinde bisiklet antrenmanı yaparken bir kamyonun arkadan çarpması sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Yıkılmaz, "Dün de İzmir'in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki Kaan Şahin Şenol isimli arkadaşımızı bir taksinin çarpması sonucu kaybettik. Maalesef ülkemiz genelinde pek çok benzeri kazada arkadaşlarımızı yitirdik. Her arkadaşımız bir insan, bir sporcu, bir evlat, bir ebeveyn, bir kardeş ve daha bir çok şeyi içinde barındıran koca bir hayat idi. Başka bir insanın hatası yüzünden biten koca bir hayat ve onun ardından kararan pek çok hayatlar oldu." diye konuştu.

Yıkılmaz, bisiklete binenlerin bir anlık dikkatsizliklere, saygısızlıklara kurban gittiğini ifade ederek, "Yaşanan bu kötü olayları göz önünde bulundurarak güvenli bisiklet yollarının yapılmasını, ilk ve orta öğretim okullarında trafik ve bisiklet ile ilgili derslerin konulmasını, trafikte bisikletlilere karşı yapılan hatalı davranışlarda caydırıcı cezaların olmasını istiyoruz."

Kuşadası-Söke kara yolunda 18 Haziran'da bisikletiyle gezintiye çıkan triatlon sporcusu Cumhur Faruk Okan, M.G'nin kullandığı kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA